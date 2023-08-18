華爾街股市主要指數今天連續第3個交易日收低，美債殖利率繼續從多年來的高點向上攀升，令人對股市和其他風險資產感到憂心。

道瓊工業指數下跌290.91點或0.84%，以34474.83點作收。

標準普爾500指數下滑33.97點或0.77%，收4370.36點。

科技股那斯達克指數挫跌157.70點或1.17%，收13316.93點。

費城半導體指數下跌33.73點或0.97%，收3446.35點。（譯者：楊昭彥）1120818

《日股》金融股拖累 日經走低
美債殖利率躥升 美國房貸利率創九個月新高
美貿易數據疲弱、穆迪砍美銀行信評 美股道瓊下跌158點
#點或 #美債殖利率 #33 #97 #70