華爾街股市主要指數今天連續第3個交易日收低，美債殖利率繼續從多年來的高點向上攀升，令人對股市和其他風險資產感到憂心。
道瓊工業指數下跌290.91點或0.84%，以34474.83點作收。
標準普爾500指數下滑33.97點或0.77%，收4370.36點。
科技股那斯達克指數挫跌157.70點或1.17%，收13316.93點。
費城半導體指數下跌33.73點或0.97%，收3446.35點。（譯者：楊昭彥）1120818
華爾街股市主要指數今天連續第3個交易日收低，美債殖利率繼續從多年來的高點向上攀升，令人對股市和其他風險資產感到憂心。
道瓊工業指數下跌290.91點或0.84%，以34474.83點作收。
標準普爾500指數下滑33.97點或0.77%，收4370.36點。
科技股那斯達克指數挫跌157.70點或1.17%，收13316.93點。
費城半導體指數下跌33.73點或0.97%，收3446.35點。（譯者：楊昭彥）1120818
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