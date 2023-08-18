新竹市長高虹安因擔任立委期間涉嫌詐領助理費，14日遭北檢依貪汙等罪起訴。高虹安17日透露，她被起訴後，發現一些支持者或市民朋友，看到這麼多鋪天蓋地的新聞跟討論，以及抹黑時，有一些阿姨、大姐會跑過來抱著她哭，她心裡會比較難過。

高虹安17日在政論節目《少康戰情室》中接受趙少康專訪，趙少康問到，妳預備怎麼面對這個官司？高虹安表示，專業的就交給律師，因為他們現在最重要的事，就是新竹市政的推動，在這個事情發生之後，當然也是專業的就交給律師。而在當事人這一塊，她還是很努力的跟律師說，有什麼對自己有利的證據，還是會主動提供給律師，才能夠幫她做辯護，所以這一點她會努力去做。新竹市政的部分，也是她最重要的事情。而且經歷過這件事之後，她更珍惜新竹市民給她這個機會。

趙少康接著問到，會不會影響妳當市長的心情？高虹安回應表示，心情不受影響是不可能，就是在第一天面對這件事的時候，所以必須要趕快把心情整理起來。其實她自己大概花兩天的時間，就已經把心情整理得差不多。

不過，高虹安也透露，她發現一些支持者或市民朋友，看到這麼多鋪天蓋地的新聞跟討論，以及抹黑時，他們其實還是很難過，像她早上在新竹跑的時候，會有一些阿姨、大姐跑過來，抱著她哭。看到這個，她心裡會比較難過，好像讓大家很擔心。但她覺得，該做的事情，一定會把它做好，該打的仗，他們也會好好來打。