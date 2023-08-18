大陸房地產接二連三爆雷，恆大、碧桂園、「中植系」的中融信託等都陸續傳出財務吃緊。今天傳出恆大集團週四在紐約申請破產。

恆大集團曾是大陸銷售額第二大的房地產開發商，但該公司大量舉債並於2021年違約，引發持續性房地產危機。

根據美國有線電視新聞網CNN及路透社消息，恆大根據美國破產法第15章申請破產保護，該保護允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重組程序，保護正在進行重組的非美國公司免受債權人希望提起訴訟或扣押美國資產的影響。恆大的律師沒有立即回應。

恆大集團7月報告稱，根據一份證券交易所文件，該公司在2021年和2022年損失了810億美元的股東資金。文件還顯示，截至去年底，恆大集團的總債務已達2.437兆人民幣（約3400億美元），約佔大陸國內生產總值的2%。恆大今年3月公佈了一項數十億美元的重組計劃，以償還國際債權人的債務。 該公司的總負債超過2700億美元，是大陸有史以來規模最大的債務重組計劃。

恆大提交申請破產文件之際，人們越來越擔心，隨著經濟增長放緩，大陸房地產行業的問題可能會蔓延到大陸經濟的其他領域。自2021年年中該行業爆發債務危機以來，佔大陸房屋銷售量40%的公司已經出現違約。大陸最大的民間開發商碧桂園本月未能支付部分利息，該公司的狀況也令投資者擔憂。