面板大廠群創一名許姓處長在臉書自爆，利用職務之便，與供應商女業務亂搞男女關係，更詳細列出他劈腿的3名女性全名、個資及性癖，許姓處長已於17日主動向公司請辭。前立委郭正亮表示，他科技圈的朋友把收到的原文，全部寄給他，收到7、8篇，而且越寫越露骨」。不過，沒想到的是，電子零組件的供應商竟然開始由很多女生來擔任；而為了爭取訂單，就要跟那位處長建立「特別關係」。

郭正亮17日在《國民大會》節目中表示，讓他比較意外的是，電子零組件的供應商竟然做生意，還要搞到男女關係，不過當然要搶單，這也表示這位處長有相當的決策權；但他沒想到的是，電子零組件的供應商，竟然開始由很多女生來擔任。而為了爭取訂單，就要跟那位處長建立「特別關係」。

主持人表示，那些人各自有婚姻、各自有小孩。郭正亮說，這沒什麼，為了討生活，搶業務的單子，這就好比，我要先知道你的情報，知道搶到美國哪個單，需要某個零組件，量要多大。就可以趕快跟老闆講，快點做，量要應付得上，生產線就要足夠，所以這牽扯到情報的收集。那位處長權力可能很大，可以決定很多零組件的供應。

郭正亮接著點出，大家比較意外的是，該位處長這個貼文等於自殺。事實上，並不只貼出1篇，他科技圈的朋友就把收到的原文，全部寄給他，收到7、8篇，而且越寫越露骨，難以想像是本人貼的，其中還有一個小六抗議，怎麼會公布她的電話。郭正亮認為，貼文並不是本人貼的，反正是鬧出大事了。

至於群創要如何解決此事？會衝擊公司形象嗎？郭正亮表示，這是個人醜聞，跟公司業績沒有關係。這是個人行為，跟公司有什麼關係，就把人拔掉，換一個出場。