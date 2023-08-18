「老Z」周寬展原本是中天新聞社會中心主任，2020年面臨中天新聞台關台，他在YouTube成立《老Z調查線》，成為台內轉型網路、第一位開設節目的領頭羊。不過起初節目不只點閱率慘淡，連長官看完影片都說「快睡著了」，但他越挫越勇，2個月後頻道逐漸有了起色，不到1年便創造出百萬觀看影片，周寬展也抓準「流量密碼」，越做越有心得。

周寬展當年因高中老師一句「你長得很高，適合當記者」，報考政大新聞系，途中他當作編輯、業務，直到30歲那年才正式入行，他自謙是年紀加成，僅當6年記者便獲得賞識「升官」。不料2020年12月，中天新聞台面臨關台危機，周寬展坦言在正式關台前，大家其實都不相信這件事會成真，「確定後我們都在想，到網路上要做什麼？大家也都是一臉疑惑」。

因為老師一句話，周寬展走上新聞這條路，還早早當上主任。（圖／許方正攝）

好在轉型前半年，碰巧社會新聞較於平淡，周寬展做了不少專題，於是他當機立斷，決定把社會專題網路化，關台隔周就推出「老Z調查線」。不過傳統電視新聞轉型網路專題並非易事，周寬展印象深刻，長官看完他首集節目說：「我剛看到睡著，不知道你在講什麼。」推出後的點擊率更是慘不忍睹，「當時中天轉網路話題很大，不管開直播、新聞大家都在看，第一集我們點閱只有6千6百多，其他中天直播影片都是10幾萬」。

不過周寬展不氣餒，隨即調整節目形式、造型、場地，他更一個人包辦所有前置及後製工作，在「學中錯，錯中學」之下，頻道在短短2個月闖出知名度，其中一支影片，周五剛上線，隔周一火速衝到10萬點閱，暑假便創下單支百萬點閱，但他不居功表示，「其實關台後碰到疫情，3月是嚴重的時期，大家都不敢出門，看YT的人直線上升，剛好有一個時間點做這個嘗試（點閱）才上去」。

中天關台後，周寬展在隔周立刻推出第一檔節目，起初點擊率不理想，但他仍堅持努力。（圖／許方正攝）

周寬展分享，他平時會看大量案件，將有興趣的主題記在筆記本中，經過幾個月的跌跌撞撞，他也抓住觀眾的口味，發現與女性相關的情殺案，是觀眾最關注的議題，而他認為自家頻道最大優勢是有大量的新聞庫，讓觀眾透過真實的畫面更加明瞭案件經過，如果有獨家畫面，更是錦上添花。

他曾在2012年獨家專訪「台鐵車廂性愛派對」主辦者蔡育林，當時未成年少女與18男「多人運動」，引發全台轟動。當時周寬展努力不懈與蔡育林多次溝通，還到對方家裡樓下守候，最後才讓蔡育林卸下心防，主動來電表示願意受訪還原活動經過，這起衝動全台的案件，經過10年仍備受外界關注，上架後飆破百萬點閱外，還衝到YouTube發燒影片第二名，霸榜多日。

「老Z調查線」在短短2個月，影片突破10萬點擊，不到1年就達成百萬點擊。（圖／許方正攝）

《老Z調查線》經過2年多的試煉，周寬展十分感謝長官的包容，「他是做電視的，對YouTube也不懂，對他講他也需要學習跟容忍錯誤，他也說『我們是一艘大船，現在要轉彎了，可能會比較慢，但我們這艘船遲早要轉彎，往對的方向加速』，公司給我的信心是，我在這邊做一些嘗試性的東西，是可以被接受的」。

除了節目品質，周寬展也很注重觀眾意見，經常親自現身留言區回覆，累積許多鐵粉，還有一位旅居歐洲的粉絲，曾一次大手筆斗內300歐元（約1萬500元新台幣），讓他相當感激。周寬展近來接下新挑戰，將節目轉移到獨立頻道，盼早日達成百萬粉絲關注，他也成立會員專區，粉絲可經由不同金額的贊助，獲得線上參與影片創作、專屬VIP影片等福利。

經過2年的經營，周寬展已準確抓到觀眾的喜好，現在轉戰新頻道成立會員制度。（圖／許方正攝）

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