中秋節將於下月登場，月餅預購進入首波銷售高峰。富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，今年商務禮儀需求回溫帶動中秋月餅買氣提早湧現，開放預購至今銷售年增已衝破110％。

其中潛藏三大月餅預購趨勢，包含擄獲饕客味蕾的「老字號名店」、送禮體面又大方的「星級飯店禮盒」，以及喜歡嘗鮮的消費者關注的「重磅聯名禮盒」。

瞄準中秋送禮商機，momo今年網羅等近百家品牌如小潘、佳德、香港美心、奇華、望月、吳寶春、君悅酒店、喜來登大飯店等，祭出上千款中秋月餅預購6折起，也接力推出《中秋早鳥獻禮》8月31日前消費滿額登記送限量豪華行李箱、最高200元mo幣等好禮；以及8月30日《Haagen-Dazs哈根達斯》超品日下單指定品不限金額抽價值88,000元法國雙人來回機票。

瞄準中秋送禮商機，今年各大食品業、飯店紛紛提早開放月餅預購搶占市場，也因此推升月餅銷售提早進入第一個買氣高峰。

momo據站上銷售觀察，今年月餅預購趨勢除「老字號名店」難以忘懷的好滋味擄獲饕客味蕾，依舊為市場一大銷售主力；送禮需求提升也讓兼具頂級視覺與味覺的「星級飯店禮盒」及別具創新意象的「重磅聯名禮盒」成為兩大預購亮點。進一步細看月餅熱銷種類，則以「廣式月餅」包含蓮蓉、流心、棗泥等口味為消費者首選，其次為「酥皮月餅」像是蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪等，也有許多消費者喜歡選購甜蜜冰涼的「冰餅月餅」，為中秋節增添甜滋滋的氛圍。

專業饕客每年中秋必定要複習一遍「老字號名店」月餅的經典滋味。像是香港名店「香港美心」流心四式月餅，內含奶皇、巧克力、焦糖咖啡和起司四種馥郁醇香風味，各具不同的流心口感，值得細細品味；「奇華」富貴中秋禮盒，極具氣派的黃帝圖案鐵盒為奇華餅家鎮店招牌，嚴選饕客最愛的清香蓮蓉、酸甜棗泥、香氣伍仁金腿、綿密蛋黃豆沙四種口味，鹹甜交錯一次滿足；還有台灣享譽國際的排隊伴手禮「佳德」原味鳳梨酥禮盒，富含奶香味的香酥外皮夾藏著口感細緻、不黏牙的鳳梨美味，輕輕一口就能感受精緻茗點，以及號稱團購界第一把交椅的「小潘」鳳凰酥中秋月餅禮盒，外皮香酥鬆軟添加足量鹹蛋黃，微鹹口味搭配甜而不膩的冬瓜鳳梨內餡，讓人回味無窮。

疫後社交回歸日常，商務禮儀需求回溫也為中秋節注入一波商機，許多消費者為準備豪氣又大方的中秋節贈禮，願意投入較多預算選購設計精緻高雅的「星級飯店禮盒」，人氣商品如「君悅酒店」磚賞月圓中秋禮盒，以懷舊設計打造東方復古押花窗櫺，象徵闔家賞月，蘊含團圓心意；「喜來登酒店」舞動喜月中秋月餅禮盒，提盒以連續的靜態圖像播放創造兔子歡愉跳躍的動畫效果，增添中秋節日氛圍的喜悅；「煙波大飯店」米其林星級雙聯名中秋禮盒，外盒以天然果實與花卉設計，巧妙保留經典精隨，散發台味靈魂的講究與細膩；「新板希爾頓酒店」兔躍希雲茗月金秋中秋禮盒，包裝展開以立體剪紙營造豐富的中秋詩意，象徵對月相思的情境，內裝傳統廣式月餅搭配希爾頓私房果乾及京盛宇茶包，值得送禮珍藏。

今年還有許多備受消費者喜愛的品牌強強聯手推出「重磅聯名禮盒」大玩創新，為傳統節日增添新火花，像是米其林餐飲集團「MUME餐飲集團」與冠軍咖啡「王策VWI by CHADWANG」聯名的中秋月餅禮盒-漫月花園，以花香果實作為基底結合咖啡風味，口味層層堆疊就像漫步花園，外盒設計以花果、葉片作為概念，營造花好月圓的美好意境；兩位世界麵包大師王鵬傑、吳寶春共同研發「莎士比亞x吳寶春」雙冠王超級蛋黃酥禮盒，以大賽作品融合烘焙匠心巧思，延伸兩款超級蛋黃酥，挑戰月餅極致美味；連年熱銷的冰淇淋月餅「Haagen-Dazs哈根達斯」今年攜手甜點界畢卡索「PIERRE HERME」打造的法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒，結合甜蜜馬卡龍與香濃冰淇淋，每一口都充滿法式浪漫的迷人滋味，為送禮創造絕妙的盛宴祝福。

momo《中秋早鳥獻禮》即日起至8月31日登場，今年網羅近百家品牌祭出上千款月餅預購優惠6折起，再加碼單筆消費滿999登記抽RIMOWA行李箱（限量1名）、單筆消費滿1,888元登記送100元mo幣（限量3,000名），以及單筆消費滿2,500元登記送200元mo幣（限量450名）；此外，暢銷月餅將不定期於中午12：00至13：00推出限時1小時「5折秒殺搶」。

此外，超人氣冰品「Haagen-Dazs哈根達斯」將於8月23日起祭出多項優惠好禮，8月23日至8月29日分享指定活動資訊即可抽馬卡龍草莓覆盆子聖代（限量1,000名）；8月30日當日下單指定品不限金額即可抽價值88,000元法國雙人來回機票（限量1名）。