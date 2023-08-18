群創光電一名許姓處長自爆劈腿3名人妻，事件曝光後引發網友熱議，連詐騙集團也緊追時事，房地產專家徐佳馨分享一則自稱「群創處長」的來訊，提到他被老婆軟禁，離婚需要付大筆贍養費，請求借款50萬元，她忍不住笑說「詐騙與時俱進」。

許姓處長劈腿事件爆發後，昨天網路流傳群創內部公司信件，人資長表示，許男因私人事務對公司造成不當影響深感抱歉，後續會配合公司法務單位進行調查，因此向公司主動表達去職並已獲同意。

事件尚未落幕，網路話題持續發酵，徐佳馨昨也在臉書分享一封詐騙訊息，內容寫下「我是群創處長，目前被老婆軟禁中，離婚需要很大筆贍養費，你先借50萬給我，等我事情辦妥，保證給你一個位置。」徐佳馨笑說「詐騙與時俱進」。

網友看了也驚呆「詐騙集團動作好快」、「結合時事！需要影片支援嗎」、「什麼位置？有價值50萬嗎」、「自身難保還能給人一個位置」。