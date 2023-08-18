鄰近大橋旁的壩陵河橋梁科技館，據稱是全大陸最大、貴州境內第一座以橋樑為主題的科技博物館。（朱紹聖攝）

大陸貴州素有「世界橋梁博物館」的美譽，而位於安順市境內的壩陵河大橋更是世界首座山區峽谷千米級跨境橋梁。大橋距水面高度約370公尺，近期在推動「橋旅融合」的觀光模式下，更是成為高空彈跳、低空跳傘等極限運動愛好者的交流勝地。

「地無三里平」、「八山一水一分田」，作為世界上喀斯特地貌發育最完全的地區之一，貴州在近126萬個山頭建了21萬公里的公路，橋梁超過2.8萬座，而世界前100名高橋近半數在此處，成為名副其實的「世界橋梁博物館」。

距離著名的黃果樹瀑布景區僅5公里的壩陵河大橋於2005年4月18日動工興建，2009年5月18日完成主橋合龍工程，大橋全線貫通，後於2009年12月23日通車運營，是世界首座山區峽谷千米級跨境橋梁。

作為貴州省安順市境內連接東西兩岸的高速通道，壩陵河大橋是上海至昆明高速公路（國家高速G60）的組成部分。大橋的建成使兩岸通行車程由1小時縮短為4分鐘，也使貴陽至昆明的行車里程縮短1個小時，僅需5小時到達。

壩陵河大橋線路全長2237公尺，主橋長1088公尺，橋面至水面高度約370公尺。作為貴州唯一一座可以進入橋體內部觀光的超級大橋，2012年以來，多此低空跳傘國際挑戰賽、高空彈跳活動在壩陵河大橋舉辦。

鄰近大橋旁的壩陵河橋梁科技館，據稱是全大陸最大、貴州境內第一座以橋樑為主題的科技博物館，已成為集「研學教育、旅遊觀光」於一體的大陸峽谷大橋研學實踐教育基地。2022年以來，該館已累計接待至少600多所學校開展研學教育活動。