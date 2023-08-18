群創光電一名已婚處長在臉書毀滅式爆料「偷吃3人妻」，引起軒然大波，一名網友好奇，人妻的老公該怎麼處理這件事？看到消息應該心都碎了吧？引起網友討論，不少人搖頭直呼，原PO太單純了，老公搞不好在國外也玩很大。另有人也詢問為何專挑人妻下手，老司機則壞笑回應。

一名網友昨天在PTT上分享，群創光電一名已婚處長偷吃的醜聞鬧得沸沸揚揚，而且偷吃的對象還都是人妻，讓人看了很驚訝，也很好奇這幾位人妻的老公該怎麼處理，如果選擇離婚會需要給很多贍養費嗎？聽說還有人的老公在國外，在臉書上看到太太偷吃的消息，應該很心碎吧？

貼文引起網友討論，不少人搖頭說，原PO太單純了，「以為老公就很乖？笑死」、「什麼鍋配什麼蓋」、「老公也在刪手機資料吧」、「搞不好老公在國外也玩很大，趕快刪除證據，回去離婚」、「老公可能自己也這樣玩」、「最後可能裝沒事」。

另有網友則好奇詢問「為什麼專挑人妻下手？人妻有什麼特別吸引力嗎？還是純屬巧合？」許多老司機看了笑說，人妻有經驗懂玩，加上會讓男方有種「背德」的快感，很刺激又能滿足征服欲。