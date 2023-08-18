消息人士透露，高盛目前正在招募數百名新員工，以協助解決包括美國聯準會（Fed）在內機關的擔憂與疑慮。

高盛高層主管私下表示，過去一年以來，Fed施加的監管壓力越來越大。如果他們不滿意的話，可以逐步透過更正式與繁瑣的措施，迫使銀行全面改革業務與程序。

高盛在聲明中表示：「我們無權就與監管機構相關的任何監管事項發表評論，因此我們無法對這些報導多做說明。」Fed發言人同樣婉拒回應。