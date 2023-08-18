財報顯示，應材上季營收為64.3億美元，高於市場預估的61.6億美元。經調整後每股盈餘（EPS）為1.9美元，高於分析師預估的1.74美元。
應材財務長希爾（Brice Hill）表示，儘管今年整體晶片設備支出較低，但該公司服務業務將繼續成長。
應材預估第四季營收為65.1億美元附近，加減4億美元，遠高於市場預期的58.6億美元。EPS經調整後估達到1.82美元～2.18美元，高於市場預期的1.61美元。
半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）17日公布本財年第三季（7月底止）財報顯示，上季營收、獲利雙雙優於預期。該公司本季財測也高過華爾街預估值。
財報顯示，應材上季營收為64.3億美元，高於市場預估的61.6億美元。經調整後每股盈餘（EPS）為1.9美元，高於分析師預估的1.74美元。
應材財務長希爾（Brice Hill）表示，儘管今年整體晶片設備支出較低，但該公司服務業務將繼續成長。
應材預估第四季營收為65.1億美元附近，加減4億美元，遠高於市場預期的58.6億美元。EPS經調整後估達到1.82美元～2.18美元，高於市場預期的1.61美元。
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