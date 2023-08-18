報導指出，今年1～3月期間，SpaceX營收達15億美元，獲利約5,500萬美元，但這僅是初步財報。針對此報導，SpaceX尚未做出任何回應。
SpaceX 2022年營收翻倍至46億美元，協助該公司將去年虧損從9.68億美元縮減至5.59億美元。SpaceX 2022年總支出約52億美元，高於前一年的33億美元。SpaceX目前估值約1,500億美元，與英特爾或迪士尼公司估值相當。
外媒17日援引文件報導，電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）經營的航太公司SpaceX在歷經兩年年度虧損後，終於在2023年首季實現小幅獲利。
報導指出，今年1～3月期間，SpaceX營收達15億美元，獲利約5,500萬美元，但這僅是初步財報。針對此報導，SpaceX尚未做出任何回應。
SpaceX 2022年營收翻倍至46億美元，協助該公司將去年虧損從9.68億美元縮減至5.59億美元。SpaceX 2022年總支出約52億美元，高於前一年的33億美元。SpaceX目前估值約1,500億美元，與英特爾或迪士尼公司估值相當。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。