報導指出，今年1～3月期間，SpaceX營收達15億美元，獲利約5,500萬美元，但這僅是初步財報。針對此報導，SpaceX尚未做出任何回應。

SpaceX 2022年營收翻倍至46億美元，協助該公司將去年虧損從9.68億美元縮減至5.59億美元。SpaceX 2022年總支出約52億美元，高於前一年的33億美元。SpaceX目前估值約1,500億美元，與英特爾或迪士尼公司估值相當。