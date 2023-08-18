澎湖追風音樂節舞台就位，等明晚開幕開唱。（許逸民攝）

澎湖追風音樂節光環境結合海底生物、島嶼風情和海洋文化。（許逸民攝）

絕美的光環境，讓遊客好拍。（許逸民攝）

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為延續澎湖夏季旅遊旺季熱度持續至秋季，明起至九月底止，在馬公市觀音亭休閒園區舉辦「2023年澎湖追風音樂節」，除每週六有著名歌手登台演唱外，周邊還有「光島盛典」光環境藝術裝置，昨晚更為這「光島盛典」等13處試燈，讓園區繽紛亮麗，希望繼海上花火節後再掀一波觀光熱潮。

澎管處長許宗民表示，去年澎湖追風音樂節，吸引超過10萬名遊客齊聚澎湖，今年將延續熱潮，19日盛大登場，除了有靜態結合光、風、音樂而成「光島盛典」燈光秀外，8／19開幕當天邀請電音天后謝金燕、金曲歌后蔡健雅以及最佳樂團旺福開唱，主題之夜則有孫盛希、周蕙、高爾宣、李千娜、持修等歌手輪番演出，最後一場閉幕，則邀請到A-Lin、五堅情擔綱壓軸，這17組超強卡司陣容輪番上陣獻唱，遊客可望在澎湖享受最療癒的音樂饗宴。

「光島盛典」以獨特的海風為號召，融入「風」、「光」、「音樂」與「故事」的元素，結合在地「海底生物」、「島嶼風情」、「海洋文化」建構並開啟「海、島」模樣，展現充滿魅力的秋季澎湖，白天沙灘、陽光、比基尼；夜晚微風、閃耀燈光、音樂聲，另外也首次結合澎湖地景文化製成會移動的燈藝，打造嘉年華花車於週二至週日，每天晚上7點30分進行展演，讓遊客彷彿置身在巴西嘉年華般的盛典！

澎管處指出，去年首推出「2022澎湖追風音樂節」光環境，即榮獲美國MUSE國際設計大獎概念設計-展覽與活動項目最高榮譽「鉑金獎」，讓澎湖躍上國際，而今年將以「光島盛典」為主題，融合澎湖東北季風、音樂及人文特色，並結合地景文化、海底世界等，讓遊客感受到熱情的菊島風光，邀請大小朋友於2023澎湖追風音樂節舉辦之際，一起到觀音亭園區追風、追光、追音樂。

且每週六前來參加澎湖追風音樂節的民眾，還可至服務台領取1張摸彩券，每人每週限領1次，每場抽出5000、3000及2000元消費抵用券各1名，可至特約商家消費抵用，同時還有「觀光優惠護照」，並串聯「澎湖自行車跳島嘉年華」及「菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動。