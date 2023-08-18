UEFA（歐足聯）日前根據2022-23年賽季球員在俱樂部以及國家隊的表現，公布歐洲年度最佳男子球員入圍選手，其中阿根廷球王梅西（Lionel Messi）憑藉著在世界盃一夫當關的精采發揮受到青睞，另外2位入圍者為曼城雙星德布勞內（Kevin De Bruyne）和哈蘭（Erling Haaland）。

梅西為何被提名，UEFA官網做出解釋，梅西上賽季替PSG（巴黎聖日耳曼）攻下21進球、20助攻，並斬獲生涯第2座法甲冠軍，但在2022年世界盃的表現才是梅西入圍的重要關鍵，他在整個賽會踢進7球、拿下賽會金球獎，自馬拉度納（Diego Maradona）後第2位捧起世界盃冠軍的阿根廷隊長，也成為歷史上第3位達成國家隊百球的選手，在10月底的歐洲金球獎頒獎典禮，世界盃展現優異身手的梅西，也被看好能夠拿下生涯第8座歐洲金球獎。

曼城上賽季大放異彩，不僅在聯賽後半段逆勢超車，硬生生從兵工廠手中奪回英超冠軍，過去感到相當苦手的歐冠聯賽，也以不敗之姿舉起隊史首座歐冠聯賽冠軍。德布勞內、哈蘭中前場串聯，活化了曼城進攻，其中英超新秀哈蘭更以36球刷新英超單季最高進球數。

梅西前隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）在票選中排名第6，C.羅納多（Cristiano Ronaldo）、內馬（Neymar Jr.）未獲任何選票。曼城名帥瓜狄歐拉（Pep Guardiola）沒有意外成為UEFA年度男足最佳教頭熱門人選，女足部分則於本周世界盃結束後公布入圍人選。