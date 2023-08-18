澎湃新聞18日報導，大陸水利部指出，今年進入春播以來，內蒙古大部降水量偏少，氣溫偏高，各地均出現不同程度的農牧業旱情，並持續擴大。進入汛期後，雖有數次大面積降水過程，緩解了東部偏北地區農牧業旱情，但由於中部、西部有效降水較少，牧區草場和農業依舊受旱，特別是牧區乾旱持續，給農牧民生產生活造成一定影響。各地水利等各部門均採取有力措施抗旱保供水、保農牧業生產，全區64.75萬人投入抗旱。

截至8月上旬，全區農作物受旱面積1160萬畝，待播耕地缺水缺墒面積23.6萬畝，農業受旱地區以輕旱為主。作物受旱區域主要是烏蘭察布市察右後旗、四子王旗、卓資縣、商都縣、化德縣，呼倫貝爾市額爾古納市，鄂爾多斯市達拉特旗、伊金霍洛旗、烏審旗，包頭市土右旗、達茂旗、固陽縣，錫林郭勒盟多倫縣、太僕寺旗和赤峰市寧城縣、敖漢旗。

當前受旱耕地大多位於非灌區，主要為旱地。牧區草場受旱面積3億畝，主要集中在錫林郭勒盟、阿拉善盟、巴彥淖爾市、鄂爾多斯市及烏蘭察布市。因旱飲水困難大牲畜21.5萬頭，主要分布在巴彥淖爾市、阿拉善盟、赤峰市和烏蘭察布市。全區因旱影響農村牧區供水人口47876人，主要分布在烏蘭察布市四子王旗、赤峰市喀喇沁旗和包頭市達茂旗。

針對較為複雜的旱情，內蒙古自治區水利廳提前部署，及早行動，採取有力有效措施抗旱防災減災救災。目前，大陸財政部、水利部下達的6360萬元（人民幣，下同）資金正在加緊分配下達中。

根據當前旱情，自治區水利廳持續加強農田水利基礎建設和抗旱應急水源運行維護，確保水利工程在抗旱減災中充分發揮作用；限制高耗水農灌設施，積極推廣滴灌、噴灌等節水灌溉措施，提高水資源利用率，為應急保障供水預留充足水量；持續提升旱情預警監測手段，強化預警監測措施，及時研判、快速回應，做足各項抗旱準備，切實做好防災減災救災工作。持續對農村牧區供水薄弱地區、供水易反復人群等飲水狀況動態監測，發現問題及時整改，確保問題動態清零。

截至目前，動態監測發現的涉及2萬6344人的因旱造成飲水臨時困難問題已採取拉水送水、新開闢水源等方式解決。全區已累計投入抗旱人員64.75萬人、抗旱機動設備23.31萬台套，機動運水車36253輛，全力保障農牧區供水。