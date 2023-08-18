糖尿病大多是因飲食或體內胰島素效能不佳，導致血中葡萄糖濃度過高。家醫科醫師李思賢近日藉由吃不同食物，來了解血糖的影響。他昨（17日）晚吃了一顆肉粽後，在不到1小時內，血糖值就從110mg/dL光速飆到225，堪稱「血糖炸彈」，也讓他工作無法專注，「身體真的撐不住啊！」

為了解不同食物對血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如便當、泡麵、便當、燒餅、鹹餅乾、碗粿等，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。

李思賢在其臉書表示，他昨晚間吃了1顆肉粽，不到1小時內，就讓血糖從110飆到225，但這顆肉粽是一般肉粽的1.5-2倍大，「我相信即使是一般的肉粽，180應該也不是問題。」

他表示，他原本以為，相較於同是糯米做成的飯糰，有油脂的肉粽較不會引起血糖波動，但事實卻相反。他推測，可能和糯米的「量」有關係。

從李思賢在臉書提供的血糖變化圖，可看出吃完後血糖飆到225後又陡降，讓他在看夜診時精神無法專注，「超怕看錯病人報告數據，明明是吃個肉粽，就有酒後開車的罪惡感。」網友紛留言驚呼，「老、天、鵝、呀！」、「屈原如果還活著一定會得糖尿病。」

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