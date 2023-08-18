新竹市長高虹安被控擔任立委期間詐領助理費、加班費，被以貪污罪起訴，民眾黨主席、總統參選人柯文哲發聲力挺，認她無貪污企圖。對此，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，此事不會直接衝擊柯支持度，反而是拒絕擔任副手與參選到底，會產生雙面刃效應。

針對高虹安被依貪污罪起訴，柯文哲日前表示，高虹安是認真謹慎的人，相信她絕不會有貪污的企圖，因此支持她提出證據後為清白奮戰，因為要貪污的人，帳務不會記得這麼清楚。柯文哲也呼籲司法要符合比例原則，「幾千億假裝不看到，現在查2.2萬、46萬的」。

鈕則勳昨（17）日則在臉書指出，高虹安被起訴，不會直接衝擊柯文哲支持度，頂多間接影響，並列出3點分析。首先，鈕則勳認為，綠軍仍會用高虹安被起訴，直攻民眾黨，而且敲碗等柯文哲處理，其操作在議題上仍會有些效果；此外，高虹安只是被起訴，還沒有一審判決，即便綠軍猛攻，還是沒有辦法完全得分。鈕則勳特別提到，柯文哲在這個部分講話蠻保守，怕高被起訴的議題對他產生直接衝擊與連結，所以柯也有對此事做了議題管理。

不過鈕則勳認為，柯文哲喊出「參選到底、不做副手」的宣示，有助柯反守為攻，阻擋鴻海創辦人郭台銘對他持續的騷擾戰，但也恐因此衝擊原本期待「郭柯配」而挺柯的郭粉，此事有雙面刃效果的可能性，也會衝擊柯的支持度。