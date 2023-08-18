金管會公布保險業網路投保最新概況，受惠國境開放後旅遊需求復甦，帶動旅平險及旅綜險需求強彈，2023年前7月網路投保件數331.25億元，年增達57.78萬件或21.13％，保費收入24.2億元、年增0.94億元或4.04％，亦較上半年的小幅衰退1.06％重返成長。