金管會統計，產險業前7月網路投保件數283.12萬件，年增25.78萬件或10.02％，簽單保費收入21.21億元，年增0.44億元或2.12％。壽險業網路投保件數48.13萬件，年增達32萬件或1.98倍，初年度保費收入2.99億元，年增達0.5億元或20.08％。

其中，產險業前7月網路投保的前三大險種，依序為機車險78.64萬件、汽車險52萬件、旅綜險49.76萬件，分別年增17.74％、20.54％、近4.75倍。保費收入7.18億元、8.71億元、2.46億元，分別年增20.27％、21.14％、近9.7倍。

壽險業前7月網路投保的前三大險種，依序為旅平險18.61萬件、旅平險附加實支實付型傷害醫療險17.72萬件、旅平險附加海外突發醫療險10.19萬件，件數分別年增達1.58倍、近1.63倍、12.23倍。保費收入0.58億元、0.16億元、0.34億元，分別年增達2.41倍、2.2倍、近3.86倍。

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