律師呂秋遠時常在臉書分享客戶的故事，近日一名女客戶鐵口直斷先生外遇，只因神明給了「18個聖筊」，不過他問了婦人幾個問題，都認為沒有出軌徵兆；經過呂秋遠的開釋，婦人終於決定和先生重新經營婚姻，呂秋遠大嘆「鬼月，也是會有很多好事發生的，畢竟很多時候，人比鬼恐怖多了。」

呂秋遠在臉書發文指出，一位中年婦女稱先生外遇，想諮詢離婚事宜，呂秋遠一連問了對方4個問題，包括「先生都幾點回家」、「薪水怎麼處理」、「手機有沒有設密碼，能否隨時查看」、「有沒有不明來電」，婦人的回答顯示另一半皆無外遇跡象，呂秋遠大喊「恭喜您，您先生絕對沒有外遇！」

不料婦人竟放聲大哭，「就是這樣我才傷心，他肯定有外遇，而我竟然查不出來！」呂秋遠詢問她認為先生外遇的原因是什麼？婦人透露她在家裡附近的廟拜拜時，問了神明「我先生有沒有外遇」，神明竟連續給了18個聖筊，「肯定有外遇」。

婦人回家告訴先生此事，並帶他去那間廟，竟也連續擲出10個聖筊，讓呂秋遠直呼「機率低到毛骨悚然」，不過他想到目前正值鬼月，得知婦人前往廟裡的時間大約在下午3點左右，向她解釋「這段時間神明經常都不在，有時候要出門喬事情，可能農曆7月很多孤魂野鬼在路邊，看你家庭幸福美滿，所以決定要破壞你的姻緣。」

呂秋遠建議她去大廟拜拜，就不會受小鬼干擾。3周後，他收到婦人的感謝信，婦人去了大廟後1筊就中，「神明說先生沒外遇」，夫妻倆也重新維持婚姻生活。呂秋遠有感而發，「鬼月也是會有很多好事發生的，畢竟很多時候，人比鬼恐怖多了。」