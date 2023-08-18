一名林姓女子觀看丈夫手機時，發現丈夫竟然存有與小三的猥褻影片，氣得將影片存下後，小三的妯娌看，希望對方以親人關係勸阻這場不倫戀，但妯娌又將影片又傳給大嫂跟友人看，小三氣得對林妻跟妯娌提告，林妻獲不起訴，但妯娌則依散布猥褻影像罪判處有期徒刑3月。

根據判決書，林女某日發現丈夫手機內行動電話內，竟然有他與小三的猥褻影面，一怒之下偷偷將影片存下，並轉發給小三的妯娌，希望能透過親人勸說要雙方分手。

未料妯娌接到影片後，又將影片傳送予小三的大嫂觀看，大嫂看完後，也將影片又轉傳給另外兩名友人觀看。小三得知後，氣得對妯娌以及林女提告。但檢方偵查後認定，僅有妯娌有散布罪行，依妨害風化罪嫌起訴。

法官審理後，審酌妯娌取得影像後，未能念及彼此間之親誼關係妥適處理，卻將影像提供無關之人觀覽，已侵害社會善良風俗之法益，亦使女方名譽蒙受負面之評價，感受精神上痛苦， 依散布猥褻影像罪判處有期徒刑3月。