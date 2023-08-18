台灣AV女優魏喬安，日前宣布考上台灣大學人類學系，她打趣表示：「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，對於被問及為何入行？她大方坦承能挑起別人性慾，對自己是種成就感，更自爆面試女優前天天約砲，希望砲友能教導她各種性愛技巧。

魏喬安先前在instagram開放提問，被問到入行原因，她表示純粹是興趣而已，除了喜歡讓人意淫，能夠挑起他人性慾，對自己而言是種成就感，另外工作彈性加上薪水高，男女優還會被安排定期健檢，以及全程安全性行為，女優在片場更是備受保護，不過最重要的是能實踐個人理念，她指出性產業是促使人更有力量的工作，情慾是接納自我和追求快樂的第一步，強調：「背棄傳統對於女性的規範，是我自己的小小反抗」。

魏喬安表示會AV當女優純粹是興趣。（圖／weijoannana IG）

魏喬安透露初夜在18歲。（圖／weijoannana IG）

魏喬安透露初夜在18歲之外，更自爆由於沒有性經驗，在面試AV女優之前，幾乎天天約砲，希望砲友能當自己的「大體老師」，教導各種體位及口技，在完事後還會詢問對方，過程中哪部份能在更精進，還反問網友：「算敬業吧」。

魏喬安自爆面試AV女優前，幾乎天天約砲。（圖／weijoannana IG）

魏喬安過去就讀台大附中語文資優班，還加入英文辯論校隊，不過遭到家暴及被校隊老師性騷擾，導致身心狀況不佳，便先休學一年，後來又因家庭因素及身心狀況反覆休學，高中念了5年才畢業，如今考上台灣大學人類學系，引起外界熱議，台大表示學生個資與隱私無法回覆，希望學生皆能遵循敦品勵學的校訓，並遵守相關法律及校規。