小編今（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。人工智慧（AI）熱度重新加溫，多空正式展開新一輪對決，瑞銀證券最新指出，生成式AI晶片的需求將超越市場期望，隨台積電加緊擴充CoWoS產能，2024年供應面將逐漸充足，未來數年在AI領域地位穩固，將驅動股價重新評價（re-rating）行情，同時加持長線獲利，推測合理股價維持740元高標。

【1】AI股誰被低估？瑞銀直指台積

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞認為，台積電2023～2024年在3奈米製程將維持領先地位，伴隨先進製程發展藍圖清晰，營運能見度與獲利前景均相當亮眼。AI領域上，考量台積電在晶圓代工與先進封裝的獨霸地位，瑞銀認為，生成式AI發展帶動的AI加速器需求，將是台積電未來三至五年的關鍵成長動能。

【2】僱用中高齡勞工 最高補助老闆18萬

勞動部16日宣布辦理「僱用獎助措施」，雇主只要僱用經公立就業服務機構推介的中、高齡失業勞工，每僱用一名全時工作者，發給雇主每人每月1萬3千元或1萬5千元；如以部分工時僱用，也會發給雇主每小時70元或80元的獎助，最長發給12個月，最多可領取18萬元。

【3】iPhone15出貨量 慘遭調降

蘋果將於9月中旬發布iPhone 15系列年度新機，在市場一片看旺的聲浪中，陸系海通證券開出調降出貨量的第一槍，由先前的8,300萬台、調降600萬台至7,700萬台。科技業者指出，終端市場需求不佳及製程瓶頸待克服，是造成法人陸續看淡iPhone 15的出貨量。

【4】記憶體止血 價格醞釀調漲

記憶體報價跌跌不休，業者難忍虧損，三星祭出重手下令暫停記憶體第六代V-NAND成熟型製程報價，低於1.6美元者全面停止出貨。業界二大龍頭廠私下證實，並表示，「先前該產品1.45～1.48美元低價位，未來不會再出現了」，意味記憶體價格全面看漲，可望在供應鏈配合下，進入報價回升周期。

【5】輝達目標價 喊到800美元

輝達電子（NVIDIA）即將在23日公布上季（5至7月）財報，華爾街普遍看好資料中心晶片需求推動輝達營收大漲，紛紛調高目標股價，最高目標價甚至喊到800美元。

投資機構Rosenblatt於17日將輝達目標股價調升至800美元，並將股票評等維持在「買進」。Rosenblatt分析師預期輝達上季財報優於預期，並調升本季財測，但也表示，影響本季財測的關鍵在於H100晶片供貨吃緊。