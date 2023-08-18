美國勞工部公布，上周（截至8月12日）初領失業給付人數大減1.1萬人，至23.9萬人，略低於市場預期的24萬人，顯示美國就業市場仍然緊俏。

聯準會周三發布的7月會議記要顯示大多數決策官員仍將對抗通膨視為首要之務，這使央行利率路徑的不確定性升高。會議記錄中指出，由於通膨率仍遠超出委員會的長期目標，且勞動力市場仍然緊俏，大多數與會者持續認為通膨面臨巨大的上行風險，可能需要進一步升息。

根據芝商所Fedwatch工具，大多數操盤手仍然預期聯準會在9月會議上仍將保持利率不變，但認為按兵不動的可能性從一周前的約89%下滑至86.5%。

周四收盤，道瓊指數跌290.91點或0.84%，收34,474.83點。標普500指數跌33.97點或0.77%，收4,370.36點。那斯達克指數跌157.70點或1.17%，收13,316.93點。費城半導體指數跌33.73點或0.97%，收3,446.35點。

美國10年期公債殖利率進一步升至4.307%，創下2007年以來收盤新高，30年期債息升至4.411%，創下12年新高。

標普500指數11大類股僅能源股收高，終場漲1.11%。美國債息持續上揚，成長股首當其衝，非必需消費品類股跌1.58%，跌幅最大。科技股跌0.96%，通訊服務類股跌0.59%。

重量級科技股普遍下跌，微軟跌1.10%，蘋果跌1.46%，特斯拉跌2.83%，Meta跌3.13%，輝達跌0.33%，但Alphabet漲0.95%。

油價走高帶動埃克森美孚和雪佛龍分別上漲1.9%至1.7%。中國央行可望採取行動振興房地產市場和整體經濟，為大宗商品帶來提振。

思科（Cisco Systems）著眼於AI機遇，終場上漲3.3%，為大盤帶來一些支撐。

CVS Health重挫8%，給標普500指數帶來沈重的壓力。標普醫療保健股指數收跌0.76%。

台股ADR漲跌互見，台積電跌0.15%，中華電信跌0.49%，聯電漲0.15%，日月光漲0.27%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數小漲0.26%。

標普500指數下跌與上漲股票數比為2.7：1。

標普500指數有兩檔成分股創新高、17檔創新低。那斯達克指數布25檔創新高、252檔創新低。

美國交易所成交量為112億股，高於過去20日均量110億股。