中秋節腳步日近，月餅預購進入首波銷售高峰，momo購物網分享，今年商務禮儀需求回溫帶動中秋月餅買氣提早湧現，開放預購至今銷售年增已衝破110%，其中潛藏三大月餅預購趨勢，包含擄獲饕客味蕾的「老字號名店」、送禮體面又大方的「星級飯店禮盒」，以及喜歡嘗鮮的消費者關注的「重磅聯名禮盒」。

瞄準中秋送禮商機，momo今年網羅等近百家品牌如小潘、佳德、香港美心、奇華、望月、吳寶春、君悅酒店、喜來登大飯店等，祭出上千款中秋月餅預購6折起，並接力推出《中秋早鳥獻禮》8/31前消費滿額登記送限量豪華行李箱、最高200元mo幣等好禮，以及8月30日《Haagen-Dazs哈根達斯》超品日下單指定品不限金額即可抽價值88000元法國雙人來回機票等。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年7月合併營收約84.6億元，年增6.6%，改寫歷年同月新高，累計前7月合併營收約597.9億元，年成長6.7%，續創歷年同期新高。