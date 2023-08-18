●LPL Financial首席股票策略師Jeffrey Buchbinder表示，我們不是等待企業獲利回升、就是等待債息下降，短期內股市可能陷入動盪。

●Stifel首席股票策略師Barry Bannister表示，最近幾天股市走軟主要因為美國經濟增長強勁，這表示聯準會可能接受更長時間的高利率。

●摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas表示，除非聯準會採取先發制人的寬鬆舉措或有力道更大的財政激勵措施推出，否則分析師對企業未來12個月獲利成長10%的預測過於樂觀，尤其是現在經濟周期已經處於尾聲。消費者財務惡化、信貸環境緊縮和通膨放緩也是企業獲利預測過高的原因，而貨幣政策的滯後效應可能使企業邊際利潤受抑。

●Commonwealth Financial Network投資組合經理Chris Fasciano表示，在上半年大漲後，甚至一直漲到7月，我們覺得應該謹慎一些。現在發生的事情並不令人意外，稍微拉回最終可能有利於整體市場。