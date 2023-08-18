台中市20歲李姓女子日前要出門上班時突然腹痛，其胞弟開車將她送醫，途中行經豐原市區車流量極大，李女痛到受不了，李男見巡邏車經過緊急求援，警方協助開道，讓原本近10分鐘的車程縮短至4分鐘，迅速抵達醫院。

台中市警察局豐原警分局指出，豐洲派出所巡佐鄭睿哲、警員洪睿謙16日下午2時39分許，在豐原區中正路與源豐路口擔服守望勤務時，突然一輛自小客車停在員警前方，李姓駕駛搖下車窗慌張表示，胞姊在家突感腹部劇烈疼痛，要送往醫院途中，卻遇到豐原市區車流量極大，希望警方幫忙開道就醫。

警方聞訊後，隨即駕車鳴笛護送至衛生福利部豐原醫院就醫，讓原本近10分鐘的車程，縮短至不到4分鐘，順利化解危機。

李男向警方表示，稍早欲載姐姐上班時，姐姐突然腹部疼痛難耐，痛到無法直起身，所以趕緊載往醫院就醫，沒想到豐原市區車流量大，車速緩慢，十分感謝警方立即幫忙開道。

豐原分局長劉其賢表示，為民服務是警察職責所在，雖然警車開道存在一定的風險性，但遇上急迫事故時，警方仍會不吝嗇伸出援手全力協助，但在此仍呼籲民眾，如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。