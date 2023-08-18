高雄34歲譚姓男子與22歲蔡姓友人18日凌晨相約到某酒吧飲酒作樂，潭男疑似喝多後向店內店員搭訕，蔡男眼看苗頭不對趕緊上前勸阻，譚男不滿搭訕遭友人破壞，竟持空酒瓶砸向蔡男頭部，蔡男也不甘示弱拿起酒瓶畫商譚男左手臂。警方到場後將2人壓制，並依傷害、毀損罪送辦。

譚男與蔡男原本為好友，今日凌晨相約到酒吧「鬆一下」，沒想到譚男在酒過三巡之後，竟對店內女店員產生愛慕之意，於是上前搭訕，蔡男為了阻止好友的荒唐行徑上前勸阻，沒想到卻被自己的好友攻擊。

為了愛六親不認的譚男先是將桌上酒瓶砸毀，後來又將空酒瓶往蔡男頭部丟去，造成蔡男頭部受傷，但蔡男雖被砸了一下，仍不甘示弱，又持空酒瓶畫傷譚男左手，兩人雙雙掛彩。

警方到場後先是將2人壓制，並送醫救治2人傷勢，確認2人無生命危險後，帶回訊問，並依傷害、毀損罪送辦。

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