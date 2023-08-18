新華社報導，中共中央政治局常務委員會8月17日召開會議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作。中共中央總書記習近平主持會議發表講話。要求統籌抓好防汛和抗旱工作，嚴防旱澇併發、旱澇急轉。要果斷轉移避險，「寧可十防九空，不可萬一失防」，確保應轉盡轉、應轉早轉。

會議強調，「七下八上」是防汛關鍵期，當前，大陸仍處於主汛期，多地暴雨、洪澇、颱風等災害仍然高發，一些流域仍存在洪澇災害風險，華北、東北部分山區土壤含水量已經飽和，山洪地質災害風險高，依然不能有絲毫放鬆。個別地區旱情露頭並發展，同樣不可掉以輕心。要以「時時放心不下」的責任感，慎終如始做好防汛抗洪救災各項工作。

會議指出，要精準預警回應，進一步加強氣象預警與災害預報的聯動，凸出臨災預警，做好點對點精準預報和滾動更新，強化預警指向性，落實直達基層防汛責任人的臨災預警「叫應」機制，加強預警和應急回應聯動，落實應急預案行動措施，把握工作主動權。

要凸出防禦重點，流域性大洪水始終是防汛工作重中之重，要把江河流域的防洪調度工作謀畫好、落實好，全面做好預案、隊伍、物資和蓄滯洪區啟用準備，保障大江大河安全度汛；要細化落實中小河流洪水、中小水庫度汛、山洪和地質災害、城鄉內澇等薄弱環節防洪保安措施，把各類風險隱患消除在成災之前；要統籌抓好防汛和抗旱工作，嚴防旱澇併發、旱澇急轉。要果斷轉移避險，「寧可十防九空，不可萬一失防」，關鍵時候果斷撤離轉移危險地帶群眾，進一步細化人員轉移避險預案，確保應轉盡轉、應轉早轉。

會議強調，要全力搶險救援，統籌調度綜合性消防救援隊伍、解放軍和武警部隊、中央企業和社會救援力量等各類救援力量，確保高效救援、科學救援，全力固堤排險，全力搶救被困人員，全力搜救失蹤人員，最大限度減少人員傷亡；對薄弱堤段、關鍵堤防要提前加固加高，安排專門力量不間斷巡護巡查，及時處置管湧、潰壩等重大險情，堅決守住安全度汛底線。

要妥善安置群眾，這場災害受災面廣、蓄滯洪區啟用多、轉移安置群眾多，要千方百計保障好受災群眾基本生活，做好環境消殺和衛生防疫工作，強化市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生活秩序。

會議指出，要用好救災資金，加快恢復重建，抓緊搶修交通、通訊、電力等受損基礎設施，抓緊修復災毀農田和農業設施，加大農資供應保障力度，加強對農民的農技指導，組織農民積極補種補救，做好農業防災減災工作，最大程度減少農業損失，保障糧食安全。

要加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證受災學生都能按時開學返校。要迅速啟動災毀房屋修復重建，確保受災群眾入冬前能夠回家或搬入新居，安全溫暖過冬。

金融機構要優化簡化相關程序，加強對受災地區的信貸支持和保險理賠，同時持續做好風險隱患排查，努力幫助受災群眾和經營主體渡過難關。

會議強調，要認真排查總結，抓緊補短板、強弱項，進一步提升防災減災救災能力。要進一步建強各級應急指揮部體系，完善調度指揮、會商研判、業務保障等設施設備和系統，確保上下貫通、一體應對。

要加強區域應急救援中心能力建設，立足執行急難險重任務，凸出區域性重大自然災害救援需求，盡快形成區域救援實戰能力。

要著力提升基層防災避險能力，完善基層應急管理組織體系，加強和規範基層綜合性應急救援隊伍建設，為防災重點區域和高風險鄉鎮、村組配備必要裝備，提升基層自救互救能力。

要加快完善流域特別是北方地區主要江河流域防洪工程體系，強化蓄滯洪區安全建設和運行管理，整體提升防禦能力。

要加強城市防洪排澇能力規畫和建設，更新提升城市排水管網等基礎設施運行能力，與河道排澇工程有效銜接，保障城市骨幹排水通道暢通。