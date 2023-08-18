Make sure y’all show love to the 🐐 in our city tonight but let’s first get this dub #DOOP #Philly — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) August 15, 2023

眼看著自己七六人隊友「大鬍子」哈登出走風波鬧到不可開交，恩比德也不甘寂寞了嗎？恩比德18日突然把自己推特自介當中，所有跟七六人相關訊息(包含費城定位)都刪光了，似乎在暗示自己也跟哈登同樣擁有不滿情緒，但《ESPN》記者拉夢娜卻否認這些謠言。

拉夢娜強調，恩比德始終很開心成為七六人的一份子，這根本不是他也想要出走的任何預兆，光是看恩比德把自己推特名字當中加了「Troel(Troll跟Joel的混合字，Troll代表著在網路上故意惡搞或釣魚)」，就可以知道他單純只想要惡搞，況且這並非首次。

早在2020年，恩比德曾在社群媒體上面發布一段「還是很不開心」的話，當時引發不少媒體與球迷激烈討論，接著恩比德在自己的社群媒體ID上面加了「Troel」標籤，且解釋自己只是在自導自演而已，他甚至曾在卓雷蒙格林播客節目中討論過惡搞藝術。

只是仍有媒體認為恩比德是真心也想出走了，強調目前除了尼克，火箭是另外一支密切觀察恩比德動向的球隊，特別是火箭新任總教練烏度卡跟恩比德擁有不錯的私交，擺明就在趁機亂帶風向。