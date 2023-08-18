日本桌球天后福原愛2年前與江宏傑離婚，目前仍因官司問題鬧沸沸揚揚，引起大眾關注。最近日媒報導福原愛「友人」爆料，江宏傑常對福原愛施予「道德騷擾」，導致她出現輕生念頭。不過，對比福原愛過去受訪，親口說過江宏傑救過她好多次，被外界懷疑是在「自打臉」。

最近據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，一位自稱是福原愛友人爆料，江宏傑婚前非常溫柔，但婚後態度丕變，常對福原愛言語暴力與道德騷擾，她咬牙忍耐即使被友人建議離婚也不放棄，一直希望能夠修復婚姻，還稱福原愛一度出現輕生念頭，更表示她不願意履行判決是因為不信任江宏傑，目前法院正在審理中，所以福原愛難以公開對方的真面目，才選擇沉默。

不過，過去福原愛在台灣錄製電視節目《我是救星》曾稱，剛來台灣不熟悉環境也沒朋友，在懷第一胎時出現了憂鬱症，所幸江宏傑很體貼，好幾次在她想不開時，不斷開導她，「幸虧有小傑跳出來，跟我講道理，救了我好幾次，把我的心裡面，已經黏在旁邊很髒的東西，幫我挖出來。」

福原愛曾透露與江宏傑恩愛的過往。(影片來源/ 壹電視NEWS Youtube)

前陣子江宏傑遠赴東京召開國際記者會，喊話福原愛別再神隱，而福原愛則是透過律師發出聲明抨擊江宏傑將私事公開，透過新聞媒體輿論霸凌她，破壞她工作和名聲。不過，福原愛目前仍行蹤成謎，江宏傑律師表示她前陣子常去新加坡，表示常看到福原愛只利用微博發表動態和聲明，推測福原愛未來的重心將是新加坡或大陸。

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