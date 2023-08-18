IBM表示，未來兩年將專注於將企業級基礎模型的客戶案例，拓展到處理自然語言以外；並將開放原本為特定客戶量身定做、參數超過1,000億的模型，供廣大企業客戶使用。

ChatGPT的應用使得生成式AI技術近來受到公眾關注與討論，讓這項發展已經超過70年的科技，再次回到世界舞台中央。IBM 一年一度的全球CEO調查結果顯示，七成受訪的CEO們重視AI科技影響企業營運與發展的程度攀升，積極地投入相關技術應用。然而，對於應用AI技術可能造成企業數據治理、資訊安全、人員專業能力、與企業文化的各種衝擊，CEO們也表達了顧慮。

根據2023年IBM CEO報告，近七成的受訪CEO肯定AI技術可以為企業創造廣泛的效益，75%的受訪者認為「應用先進的AI技術」是新的企業競爭優勢；更有半數受訪CEO表示自己企業的產品或服務已經使用AI技術，應用比例最高的業務領域包括客服、IT、製造、供應鏈與物流、以及市場行銷，並計畫優先應用AI技術於風控與符規和人力資源業務。

不過，也有影響CEO們大膽採用現代化科技的阻力 — 數據來源與數據洩漏、數據安全、自有數據不足、數據正確性與偏見，在CEO應用AI技術的前六項顧慮中就佔了四項。同時，CEO也必須面對自家領導團隊成員的能力或信心不足：71%的C-suite主管認為自己的企業並不具備應用生成式AI的專業能力。論及未來三年的工作要務，近一半的受訪CEO視「提升企業生產力與績效」為其工作第一要務，重要性由2022年的第六位躍升至第一；同時，兩項在2022年並未出現在CEO們工作清單上的「採用現代化科技」與「網路安全與資料隱私」議題，今年也異軍突起，一進榜即高居第二位與第四位。上述調查結果顯示在AI時代，如何應用現代化、安全、可信任以及負責任的創新科技，快速提升企業生產力，是CEO們共同關切與急於尋求解方的議題。