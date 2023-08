機身採用BAPE迷彩與BABY MILO印花設計,呈現「迷彩黑」與「迷彩銀」兩款潮流筆電,延續風格全套配件有BABY MILO公仔、無線滑鼠、筆電包和貼紙組,引領潮流市場。

BAPE品牌的正式名稱為「A Bathing Ape in Lukewarm Water」,即是「安逸生活的猿人」的意思,是其設計師NIGO從電影《人猿星球》(Planet of the Apes)觸發起靈感而命名。而ASUS Vivobook和BAPE無縫融合科技與時尚,打造筆電精品,機身極致輕薄,金屬上蓋採用精密的光雕顯影處理,呈現兩大品牌合作的獨家線型迷彩圖騰,Logo以鏡面真空鍍膜,質感非凡。此外,觸控板、筆電底部和置腕處亦導入BAPE元素,全新潮流設計,體現前衛美學與強大效能的獨特魅力。

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE限定版建議售價48,900;9月底前購機送「ASUS Vivobook x BAPE聯名滑鼠墊」,登錄再抽大阪來回機票+環球影城雙人行、ASUS Vivobook 13 Slate OLED潮流藝術家聯名筆電(價值NT$29,900,共10台)。