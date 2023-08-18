大陸一位網紅Jack今年3月發起募款，籌措媽媽治療白血病的醫藥費，獲得廣大的迴響，不少台灣人慷慨捐款，前後累積500萬台幣，如今該網友卻被踢爆疑是靠媽媽的病斂財。網紅八炯分享，Jack收到捐款後，陸續換新手機、買新車，甚至還去日本旅遊，且在媽媽過世以後，非但沒將捐款回饋出來，還直接據為己有，甚至在背後說台灣人壞話，徹底玩弄台灣人的善良，非常可惡。

大陸網紅Jack今年3月在YouTube發影片說，媽媽罹患急性骨髓白血病，醫療費高達170萬人民幣（台幣745萬），他無力負擔，決定在社交平台發起募款活動，令人意外的是，除了朋友及老同學捐款，一名萍水相逢的台灣人慷慨捐了鉅款，讓他驚呼「為什麼台灣人對我這個陌生人超級好？」另還有住在高雄的朋友打電話來關心，種種舉動讓他感動說「台灣人可不可以不要這麼善良、這麼好。」

事後Jack也開直播感謝大家捐款，並時不時會分享媽媽治療的進度。不過漸漸有網友發現，Jack每次開直播分享媽媽病況的時候，似乎都會刻意遮擋住醫療費用的金額，而且直播完以後還會刪掉影片，疑似是不想被大家看到究竟收了多少捐款。

而網紅八炯近日也拍片踢爆Jack根本是利用媽媽的病斂財，善良無知的台灣人先後應該捐了至少台幣500萬，而他收到這些捐款以後，陸續換了蘋果手機、新車，甚至還帶著爸爸爽玩日本，讓人覺得非常不合理，如果真的因為治病傾家蕩產，哪裡有錢買那些東西，甚至還搭商務艙出國旅遊？

面對網友的質疑，Jack總是回說「時間會證明一切」，要不然就是直接封鎖酸民，如今被網紅踢爆真面目以後，Jack立刻將大頭照換成景物的照片，同時也將大量的影片刪除，並在個人簡介留下一句「公道自在人心」，引發關注。