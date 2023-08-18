10年期美國國債殖利率週四觸及2022年10月以來最高點，美股各主要指數連續第三天收黑，道瓊工業指數跌逾290點，台股今(18)日早盤約下跌50點，約來到16463.96點。

台積電ADR周三小跌0.2%，收在91.64美元。台股現貨方面台積電下跌4元至540元。AI指標股表現不同調，緯創下跌近2%，神達逆勢攻上漲停。

根據統計，外資已連6個交易日賣超台股，過去13個交易日中，有11個交易日賣超台股，累計8月迄今，外資賣超台股累計規模約1065.68億元。

道瓊工業指數下跌290.91點或0.84%，以34474.83點作收。標準普爾500指數下滑33.97點或0.77%，收4370.36點。科技股那斯達克指數挫跌157.70點或1.17%，收13316.93點。費城半導體指數下跌33.73點或0.97%，收3446.35點。