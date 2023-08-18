科技大廠「群創光電」一名已婚的許姓處長利用職務外遇三位人母事件，鬧得沸沸揚揚，許處長已於17日請辭，不過他提到的性愛片，疑似被外流，作家凱薩琳．孔看完後直言：「那三個女生一點都不無辜，每個都很Enjoy。」

許姓處長16日在臉書自爆婚姻不幸福，所以跟公司供應商、客戶偷情，且時間點重疊，一直到現在都持續進行中，還詳細公布三名外遇女子的個資，共同點都是人母，連自身熱愛角色扮演的性癖、拍攝的性愛影片多到要刪1個小時等細節都寫出來。

作家凱薩琳．孔在臉書粉絲專頁「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」發文表示，她看過許處長的性愛影片，「那三個女生一點都不無辜，每個都很Enjoy。」更爆料第三位外遇人妻把自己整成塑膠人，私生活很精彩，專睡處長，老公也是處長，現在人在國外出差，應該很想回台休妻。

不過，凱薩琳．孔表示影片很晃，無法100%確認是當事者，且三名女子通通都是塑膠臉，分不出來哪個是哪個。至於部分網友主張三名女子不該被揭發，凱薩琳．孔相當不認同，「女權自助餐不能無限上綱。沒道理男生該高高舉起，女生就可以輕輕放下。」

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