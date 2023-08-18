美國已批准從丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣F-16戰機。

俄烏戰爭持續近18個月仍無法結束，烏克蘭政府曾多次呼籲，請求西方支持國家提供先進戰機，增加烏克蘭防衛能力，美製F-16戰機因此被寄予厚望。而根據路透社最新消息，美國已批准從丹麥和荷蘭派遣F-16戰機，但烏國空軍發言人表示，今年內還不大可能讓F-16加入服役。

路透社18日報導，一位不具名的美國官員表示，華府已經向丹麥與荷蘭提供正式保證，一旦飛行員完成培訓後，美國將加速批准將F-16戰機轉移至烏克蘭的請求。

以丹麥和荷蘭組成的歐洲11國聯盟，預計將在本月展開烏克蘭的F-16戰機飛行員培訓計畫，期盼能在明年初看到訓練成果。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也再次對烏克蘭表示支持：「烏克蘭能夠自我防衛，對抗俄羅斯的持續侵略、侵犯主權，依然是至關重要的。」

他也指出，批准轉移F-16戰機，將使烏克蘭「能在第一批飛行員完訓後，立刻就能充分利用新能力」，不過他並沒有指出確切的交機時間。

美國總統拜登在今年5月批准為烏克蘭空軍培訓F-16飛官計畫，除了將在丹麥展開訓練，也會在羅馬尼亞成立培訓中心。不過根據烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）週三（16日）表示，各界引頸期盼的烏克蘭F-16戰隊，恐怕最快要到明年才能正式成軍。據悉，烏軍選出的受訓飛官英語程度良莠不齊，可能是問題之一。