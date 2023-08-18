2024總統選戰進入白熱化，每隔幾天就有新民調出爐。《台灣民意基金會》今（18）日早上也公布一項「 國人看好誰當選2024台灣總統」的即時民調，民進黨參選人賴清德56%高居第一、民眾黨柯文哲居次19.6%、國民黨侯友宜排第三12.4%，剩下5.8%「沒意見」、5.6%為「不知道」。

《台灣民意基金會》特別分析指，選民不是傻瓜，選民的態度相當程度上反映了當今的政治現實，「一個團結的執政黨對抗分裂的在野陣營」。該報告還提到，當前這個階段，選民對三位候選人個人風格、形象、能力與條件的評價正在逐漸形成。

不過該民調報告也提到，距2024總統選舉投票還有四個多月的時間，對被看好會贏的參選人而言，在如沐春風中也可能有兇險；對不被民眾看好的候選人，「既是嚴酷的考驗，也是鹹魚翻身的機會。」

上述民調的調查時間為本月14日至15日兩天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual frame random sampling）市話占70%、手機占30%，有效樣本1081人，市話756 人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。