這家中國大陸大型地產開發商，旗下還有新能源車等各項業務。之前早已有資金青黃不接消息傳出的恆大，也正在香港以及開曼群島一齊進行重建計畫。另外，恆大地產旗下全資子公司天基控股，以及天基擁有百分之百股份的景程，也同時宣布已聲請Chapter 15。

外界常聽到Chapter 11破產法，簡單來說其實與Chapter 15一樣，都是美國利用正式法律程序來收拾破產後的殘局。但Chapter 15是提供非美籍的債務人，有機會將旗下在美國的剩餘資產，利用自己國家的破產法規定來處理。

最近有個例子，也是房地產開發商的當代置產（Modern Land China），在2021年10月，由於2.5億美元公司債違約，也是藉著利用Chapter 15來聲請破產保護以及債務重建工作。

據悉，恆大這幾個月來一直奮力在處理離岸債務重組事宜。4月時恆大曾透露，重組計畫尚未得到足夠債權人的支持。於是乎，法院在7月判決，用投票方式來決定。

早在去年12月時，恆大地產第一次出現無法支付境外公司債利息時，外界就開始擔憂中國大陸房地產業者的財務狀況。針對上述消息，彭博社表示恆大負責破產項目的律師並沒有立即性回應。