●CVS Health周四大跌8%，給標普500指數帶來沈重的壓力。加州藍盾（Blue Shield of California）擬減少對CVS「藥品供給管理」（PBM）服務的依賴，並與亞馬遜等其他公司合作。其他亦擁有PBM業務的美國主要健康保險公司UnitedHealth和Cigna也分別下跌1.9%和6.4%，拖累標普醫療保健股指數收跌0.8%。

●思科（Cisco Systems）漲3.3%，為大盤帶來支撐。該網路設備製造商全年營收展望令人失望，為了緩解投資人公司增長放緩的擔憂，思科執行長Chuck Robbins將焦點轉向市占增長與AI帶來的機遇，稱思科可能成為AI工作所需網路設備的領先供應商，這對思科來說是一個巨大的機會。

●輝瑞（Pfizer）上漲2.9%，該公司表示，在一項對老鼠進行的研究中，其新版新冠疫苗展現出中和Eris亞變種病毒的效果。世衛日前已經將名為Eris的新冠變異株EG.5列為「需留意變異株」（Variants of Interest, VOI）。根據美國公布的資料，與6月份的低點相比，目前因新冠肺炎住院的人數激增逾40%，疫苗製造商莫德納（Moderna）和諾瓦瓦克斯（Novavax）股價亦同步上漲7.40%和3.37%。

●零售業巨頭沃爾瑪跌2.2%，儘管其上季業績優於市場預期，並上修全年營收和獲利預測。