數泓科為全國首家數位工具研發製造商，主要產品為數位手工具的研發、製造及銷售，包括：數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等，終端應用以汽車及航太產業為主，銷售區域主要是歐美地區，又以美國市場為大宗。

結合智慧化、AI應用與大數據的智慧製造應用是現今各項產業發展趨勢，數泓科透過累積15年的汽車、航太產業智能化資料庫大數據做加值應用，同時持續優化搭配AR辨識螺絲尺寸的人工智慧辨識視覺固鎖系統，可加強固鎖品質與效率，目前公司也已規劃結合電動馬達和感應器的電動工具，利用感應器提高產品多樣化應用的附加價值，加上銷售客戶遍及全球，多為國際性連鎖大賣場、品牌通路商等，透過不斷創造高附加價值的新產品同時滿足客戶多樣化產品需求，已成為國際品牌商的研發夥伴，因此也較不受單一產業起伏變化而致較大影響。

數泓科今年上半年合併毛利率45.68%、年增1.38個百分點，營業利益率28.46%、年增3.94個百分點、稅後淨利率達27.03%，稅後淨利6124萬3000元，每股盈餘2.9元，公司公告7月合併營收3581萬2000元、與上月約略持平，累計今年前7月合併營收為2.62億元、年增達11.1%，儘管大環境不佳，數泓科科預期，在產品毛利率持續上升與客戶庫存保持健康水位下，今年營收將依照公司預估保持雙位數成長。

李明華表示，今年2月到7月美國零售通路商因為在清庫存沒有在補貨，但現在已開始補貨，雖然不是全面性，看起來庫存已清得差不多，今年景氣應該是最差的，預期今年聖誕節到明年農曆年後就會脫離谷底，在新IC物料供應正常，新產品開始正常出貨，加上智慧製造應用持續成長，樂觀預期明年營運會比今年好。

除汽車及航太，數泓科已將眼光放到更長遠的發展，跨足植牙與骨科醫療業，透過自身強大研究團隊和合作的醫療團隊解析骨骼數據，期望能開發出能夠準確植入精細醫材、降低醫療傷害、與數位醫療整合的數位鎖固系統，有助於患者更快速的復原以及更好的生活品質，預期未來車用和輔助醫療的市場需求將更提高。