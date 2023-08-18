新上任的勇士總管小鄧里維18日接連公開放話，似乎想要展現他接管勇士後的全新氣象，隨著NBA今天公布新球季完整賽程，勇士將於季中錦標賽打4場預賽，如能順利晉級淘汰賽將可打更多比賽，小鄧里維說：「我們將在季中錦標賽這個階段展開激烈競爭，我們想要贏下季中錦標賽！」

甚至提到把普爾交易到巫師換回保羅的震撼交易，小鄧里維說：「整體而言，跟1年之前相比，我們這支球隊現在處於更好位置。我討厭看到普爾離開，但以整體來看，我們有保羅在陣中很好提升我們的機會，只要保羅可以打很多時間，我認為我們會很棒。」

至於新球季開幕戰將於勇士主場大通中心迎戰杜蘭特領軍的太陽，小鄧里維表示，勇士打算在開幕戰開打前跟杜蘭特致敬，「我認為杜蘭特的回歸，加上我們面臨強大對手，這會讓整個球場沸騰起來，我們必須想辦法跟杜蘭特致敬，自從他離開後，他還沒真正在大通中心打過球。」

「我知道杜蘭特離開有段時間了，但不管何時，像那些放棄很多的球星回歸，你都必須找到一種跟他們致敬的方式，我們將會適當去做這件事。」