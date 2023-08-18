農曆7月到，不少公司行號都會普渡祭拜好兄弟，命理師簡少年提醒，普渡儀式網路上查詢都很方便，年輕人千萬不要自己亂改，很容易出事；他透露創業的朋友有次普渡時，擔心好兄弟不走，將神明牌位放在供桌上，沒想到神明名字寫錯，好兄弟可能吃出問題，拜完後全公司的人都生病了。

簡少年在《命運好好玩》指出，很多年輕創業家喜歡在普渡上發揮創意，通常都會出事，他透露有位創業的朋友某次普渡結束後，全公司的人都生病。對方將普渡時的照片傳給他，驚見供桌上放了一個牌子。

簡少年說，朋友因為擔心好兄弟普渡後不走，於是將神明牌位放到供桌上坐鎮，不過他仔細一看，發現神明的名字寫錯了，導致磁場混亂，好兄弟可能吃出問題，公司的人也出事。

簡少年請朋友到廟裡拜拜，向神明道歉，再去找地藏王菩薩，向好兄弟道歉，處理完後，公司的人才逐漸恢復。他也建議民眾，普渡就按照傳統，不要自己加創意，否則都可能會出問題。

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