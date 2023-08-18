大安區林姓男子疑飲酒後騎機車上路，見員警欲上前攔查，竟棄車跳進農田逃跑。（警方提供）

台中市大安區43歲林姓男子疑飲酒後騎機車上路，巡邏員警發現其行跡異常且有多項違規行為，林男見警攔查竟加速逃逸，不慎騎進死胡同沒路後，索性棄車跳進農田逃跑，年輕員警下車快腿追緝百米，輕鬆將林嫌手到擒來。

調查指出，林姓男子疑飲用酒精飲料後，酒駕騎車僥倖上路，過程中因使用手機、違規紅燈右轉、跨越雙黃線等多起危險的違規行為，遭海墘派出所巡邏員警盯上即上前攔查。

未料林男竟拒絕停車受檢，試圖逃跑，因路況不熟騎進死巷，眼見將遭員警圍堵逮獲，於是將機車棄置後轉身跳進農田逃跑，27歲員警莊生暉立也跟著跳入狂奔追緝，雙方狂奔約數百米後，林男最後因體力不支遭制伏。

林男身上散發酒味懷疑酒駕，但卻拒測，警方指出，酒駕處罰新制度上路後，依「道路交通管理處罰條例」第35條4項2款告發拒測18萬元，機車當場移置保管，並且吊銷其駕駛執照、吊扣該部機車牌照2年。事後更查出林男不久前同樣因酒駕行為遭警方逮捕送辦，勢必得面對更沉重酒駕代價。

大甲警分局呼籲，｢喝酒不開車，開車不喝酒｣，預防酒駕人人有責，民眾若有飲宴聚會，飲酒後勿抱持僥倖心態駕駛車輛，用路人勿酒駕，勿有投機心態僥倖上路。另民眾如遇警方依法攔查時，應配合指揮停車受檢，以免逃逸行為發生事故造成悲劇，得不償失害人又害己。

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