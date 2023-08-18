大陸《證券時報》 18日報導，曝光恒大在美國法院聲請破產保護消息，一早已在大陸奔上熱搜第一。綜合外電報導，法庭文件顯示，中國恒大集團美東時間周四依據美國《破產法》第15章，在紐約聲請破產保護，使企業在其他地區重組安排時，美國資產也能得到保護；恒大也回應了所謂高管千萬年薪只是「紙上富貴」。

恒大的聲請文件中提到香港和開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計畫。7月，恒大獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計畫表決。

根據美國《破產法》第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權和清償所有債務的機會。外國破產可能不適用於美國債務，但根據該章規定聲請破產，一個債務人可以在多個地方同時宣布破產，這給了個人或公司機會，在每個欠債的地方立即獲得救濟。破產保護並非公司未來無法經營，也不是破產清算，只是一種繼續經營下去的手段。

8月16日，中國恒大在港交所發布2021年、2022年ESG（環境、社會及管治）等報告。

值得注意的是，報告披露中國恒大高管薪酬顯示，截至去年12月31日，恒大集團董事及最高行政人員酬金總計為7995.2萬元（人民幣，下同）。其中，恒大董事會主席許家印薪酬為12.6萬元，在2021年是25.2萬元。已經離職的恒大前總裁夏海鈞在2022年領取了2123.1萬元。

此前，2022年7月22日晚，中國恒大公告稱，因涉及恒大物業134億元存款質押被相關銀行強制執行事項，公司執行董事兼行政總裁夏海鈞、執行董事兼財務長潘大榮，子公司恒大集團有限公司執行總裁柯鵬，已被要求辭任相關職務。

夏海鈞曾經是許家印的「大將」，2021年、2020年，夏海鈞在恒大集團的薪酬分別高達2.02億元和2.04億元。因年薪超過所有高管，曾被業內稱為地產「打工皇帝」。因此，在恒大爆雷後，類似夏海鈞等仍領取超過千萬年薪引發外界爭議。

8月17日，恒大對此回應稱，相關報導存在誤讀。按照香港財務會計規則，即便期權無法兌現，也需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，因此顯得年薪很高，實際上這並非高管的真實收入。

以恒大集團前總裁夏海鈞的薪資為例，年報顯示其2022年薪資為2123萬元，包括薪資0.7萬元、董事袍金（director's emoluments即董事為公司工作的報酬） 13.4萬元和期權收入2108萬元，而2108萬元期權收入是無法兌現的。

8月16日，恒大地產集團有限公司公告，當日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌資訊披露違法違規，根據法律法規，中國證監會決定對公司立案。恒大地產表示，公司將積極配合中國證監會的調查工作，並嚴格按照相關要求履行資訊披露義務。

16日晚間，中國恒大（03333）也發公告宣布延期並重新召開協議安排會議。

中國恒大稱，為讓恒大協議安排下的債權人有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響，公司決定延期並重新召開恒大協議安排會議，同時延期並重新召開景程協議安排會議及天基協議安排會議，以便與延期並重新召開的恒大協議安排會的時間安排保持一致。

據公告，香港恒大A類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午八時正舉行，香港恒大C類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午九時三十分舉行。A類債權人的開曼群島恒大協議安排會議將延期至2023年8月28日下午八時四十五分舉行，C類債權人的開曼群島恒大協議安排會議將延期至2023年8月28日下午十時十五分舉行。

景程協議安排會議將延期至2023年8月28日上午七時正舉行，天基協議安排會議將延期至2023年8月28日下午六時正舉行。