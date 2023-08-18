一名從新竹南下的韋姓女子16日晚間停在路邊許久，遭到民眾報案，員警前往現場後，韋女表示車子故障，要等修車廠來牽，好心的員警先請韋女下車，要幫她看看出了什麼問題，沒想到韋女一下車隨即掉出毒品吸食器，員警臉色大變，馬上詢問她是否有在吃毒？韋女堅決否認，沒想到低頭一看發現吸食器大喇喇地掉落在腳邊，讓韋女無法辯駁，並依毒品危害防制條例送辦。

韋女當日晚間停在路邊許久，民眾見狀報案，警方趕抵現場時發現韋女坐在駕駛座上，並說自己是從新竹下來的，沒想到開到一半汽車故障，要等新竹的保養廠介紹認識高雄修車廠來道路救援。

警方怕韋女等太久，於是先請她下車，要幫忙查看汽車問題，沒想到韋女拄著拐杖一下車，安非他命的吸食器隨即掉落在韋女腳邊，警方臉色大變，詢問韋女是不是有在吃毒品，原本韋女還否認，沒想到低頭一看發現吸食器掉落，自己也傻眼，只好坦承吸毒。

不過員警詢問韋女還有沒有安非他命，她卻堅決否認，直到警方又在車內搜出部分安非他命，韋女才知自己在劫難逃，承認一切，警方依毒品危害防制條例將她送辦。

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