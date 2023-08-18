保瑞董事長盛保熙指出，目前透過CDMO(委託開發暨製造服務)及全球銷售業務的雙引擎策略驅動成長，已經實現1+1大於2的併購效益。他說，CDMO業務第2季年增僅5%，主要是因整併安成後還在調整，下半年成長力道可望加快，今年還是維持雙位數成長目標。

保瑞昨日宣布購買美國公司Almatica Pharma/Alvogen Group旗下6個品牌藥，盛保熙指出，新併購的6個品牌產品，全美國市場規模約2.2億美元，目標在3年內投資金額可回收。由於這6項品牌藥在美國上市已久銷售穩定，今年第4季可望保瑞業績產生貢獻。

展望2023年，盛保熙說，保瑞將跟隨市場腳步成長，安成業務平台能力很強，未來將逐漸降低學名藥比重，併購效益也會逐漸現，無論是加拿大廠、眼藥、大分子等今年下半年起至明年效益都會看見，CDMO還有10多個客戶等簽約，明年展望仍樂觀。