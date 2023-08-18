卡努颱風日前過境時，行政院長陳建仁大讚高雄市長陳其邁超前部署得宜，未料，高市昨（17）日因旺盛對流帶來的強降雨，導致多區出現嚴重淹水情形。國民黨青年部前主任陳冠安則公布雨水下水道完工比例的數據，並諷刺陳建仁可就無法再說陳其邁有超前部署了。

高雄昨因大雨造成多處淹水，遭質疑治水成效不彰，花大錢但成效低。對此，陳冠安今在臉書提到，是積水還是淹水不該是討論焦點，政府有沒有做好治水、下次會不會發生，才是市民關注的重點。

陳冠安舉雨水下水道的完工比例數據進一步說明，雨水下水道對防範水災很重要，在都市計畫裡，雨水下水道系統用來收集和排除雨水，減少積淹水造成水災，因此雨水下水道建置進度落後，會導致城市容易積淹水，「很遺憾的是，2022年高雄雨水下水道的完工比例，竟然是六都最差」。

陳冠安指出，在高雄合併的2010年，當時高雄雨水下水道完工比率69.26%，還位居六都第三，那時的高雄不只離第二的新北72.91%相差不遠，高於全國平均的65.54%，更和第四的台南58.69%一大段距離。12年過去，新北從72.91%成長到92.7%，全國平均也增加到79.81%，高雄僅提升到78.2%，不只從六都第三變成最後，雨水下水道完工比率更從領先全國平均到落後。

「重不重視治水，看數據就知道」。陳冠安認為，高雄雨水下水道建設速度緩慢，要負最大責任的是當年喊治水責任8成在中央的陳菊。高雄合併後，陳菊任內雨水下水道完工比率增加不到6%，而韓國瑜編列的第一個預算年2020，高雄的雨水下水道完工比例就增加2%、長度增加15公里。在之後的陳其邁完整執政任內，建設長度則增加9公里，但陳其邁市府在雨水下水道建設部分，被審計部點名工程項目數量編列或估驗未盡覈實、管溝回填材料未符規定等缺失。

陳冠安強調，高雄雨水下水道建設落後，不是陳其邁的錯，但如何追回這些年落後的進度，那就是陳的責任，「這事，陳建仁可就無法再說陳其邁有超前部署了」。