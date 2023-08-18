大陸央媒《經濟日報》18日專文分析，大陸碧桂園、恒大等個別龍頭房地產企業，近期債務風險暴露，市場預期受到影響。需要明確的是，問題是階段性的，隨著政策落地生效、市場調整機制逐步發揮作用，市場可以實現平穩發展。要堅定信心、保持定力，持續抓好相關工作。同時要清醒認識到，風險化解過程不可能一蹴而就，市場要給予一定的耐心。

文章稱，化解房企債務風險要抓主要矛盾。化險工作是一個有機整體，要聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產啟動」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四項行動，引導其資產負債表回歸安全區間。在此基礎上，以點帶面。

具體來看，可通過市場化方式，支持優質房企兼併收購重點房企的專案，以完成結構性調整、有序出清風險。房企之間開展項目併購，這是房地產行業優勝劣汰、化解風險的有效市場化手段。此前，金融管理部門已聯合印發《關於做好重點房地產企業風險處置專案並購金融服務的通知》，接下來要為併購營造良好的融資環境，其中，商業銀行要穩妥有序開展併購貸款業務，提升併購的服務效率與成功率。

文章稱，化解房企債務風險要對症下藥，繼續為行業提供足夠的流動性，滿足合理融資需求，修復融資預期。當前，尤其要加大開發貸款的投放力度。去年以來，由於非金融負債收緊，房企開發貸款需求明顯上升。開發貸款主要用於房地產項目施工建設，有助於保障項目交付。

接下來，商業銀行可在市場化、法治化原則下，優先為暫遇困難、經營較好的房企提供信貸支持，對企業拉一把、送一程。此外，還要用好民營企業債券融資支持工具，穩定民營房企的融資預期，提振市場信心。

文章表示，化解房企債務風險既要幹在當下，又要謀畫長遠。外科手術只是暫時消除了病灶，若要讓肌體長期保持健康狀態，必須推動房地產業向新發展模式平穩過渡。路徑之一，是開展現房銷售試點。大陸住建部此前明確表示，有條件的可以現房銷售，繼續實行預售的，必須把資金監管責任落實到位，防止資金抽逃。

文章強調，最後，要保持定力，在發展中穩步、有序化解風險。當前，要抓緊研究促進房地產業健康發展的治本之策。其中，要改革、完善與房地產相關的土地、財稅、金融等基礎性制度，多管道增加市場化長租房、保障性租賃住房供給，推動房企轉型，有序構建房地產業健康發展新模式。