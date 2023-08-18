吵架後丟擲汽油彈，恆春民宅5機車陷火海。(屏縣消防局提供)

吵架後丟擲汽油彈，恆春民宅5機車陷火海。(屏縣消防局提供)

屏東縣消防局18日清晨3時55分，接獲民眾報案指出，恆春鎮西門路發生住宅火警，警消立即出動恆春、車城、滿州各分隊及第四大隊，共計10車、18人前往灌救，現場5輛機車遭燒毀，據了解，一男子疑與人爭吵，持汽油彈報復，警方已掌握對象，正全力追緝。

警消第一時間抵達現場查看後表示，現場為騎樓機車燃燒，立即出水線搶救，4時25分恆春消防分隊回報，現場火勢撲滅處理完畢，無人傷亡，後續起火原因由火調人員調查中。