屏東縣消防局18日清晨3時55分，接獲民眾報案指出，恆春鎮西門路發生住宅火警，警消立即出動恆春、車城、滿州各分隊及第四大隊，共計10車、18人前往灌救，現場5輛機車遭燒毀，據了解，一男子疑與人爭吵，持汽油彈報復，警方已掌握對象，正全力追緝。
警消第一時間抵達現場查看後表示，現場為騎樓機車燃燒，立即出水線搶救，4時25分恆春消防分隊回報，現場火勢撲滅處理完畢，無人傷亡，後續起火原因由火調人員調查中。
屏東縣消防局18日清晨3時55分，接獲民眾報案指出，恆春鎮西門路發生住宅火警，警消立即出動恆春、車城、滿州各分隊及第四大隊，共計10車、18人前往灌救，現場5輛機車遭燒毀，據了解，一男子疑與人爭吵，持汽油彈報復，警方已掌握對象，正全力追緝。
警消第一時間抵達現場查看後表示，現場為騎樓機車燃燒，立即出水線搶救，4時25分恆春消防分隊回報，現場火勢撲滅處理完畢，無人傷亡，後續起火原因由火調人員調查中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。