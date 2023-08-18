●聯準會公布主席鮑爾將於8月25日在堪薩斯聯準銀行舉辦的傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會就經濟前景發表演說。市場將從中尋找貨幣政策走向的相關線索。

●外媒報導，根據美國法院文件，曾被視為大到不能倒的中國地產開發巨頭恆大已經依據美國破產法第15章（Chapter 15）向紐約曼哈頓破產法院聲請破產保護，允許美國破產法院在涉及其他國家的案件時介入，使公司的美國資產得到保護。恆大集團曾是中國第二大房地產開發商，但在2021年發生債務違約，引爆中國地產業的債務危機。據報導，到去年底，恆大貸款金額高達2.437兆元人民幣，約占中國國內生產毛額（GDP）的2%。

●房屋抵押貸款機構房地美（Freddie Mac）公布，截至8月17日為止當周，美國30年期固定房貸利率平均值升至7.09%，創下2002年4月以來新高。

●美國勞工部公布，上周（截至8月12日）初領失業給付人數周減1.1萬人，為23.9萬人，少於市場預估的24萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.425萬人，周增2750人。截至8月5日止當周，美國續領失業金人數周增3.2萬人，為171.6萬人，超出市場預期的170萬人。

●聯準會表明可能進一步升息，以及最新發布的就業等經濟數據意外強勁，周四美元指數尾盤微升0.097%，報103.56，盤中一度升至103.6，創兩個月新高。日圓尾盤漲0.12%，報146.14兌一美元，盤中曾貶至146.57，再創去年11月以來新低，市場正緊盯日本央行會否介入。美國10年期公債殖利率進一步升至4.307%，創下2007年以來收盤新高，30年期債息升至4.411%，創下12年新高。

●市場看好中國政府將推出更多振興經濟的措施，周四紐約期油收漲1.01美元或1.27%，報每桶80.39美元。倫敦布蘭特期油收漲67美仙或0.8%，報每桶84.12美元。

●美元和美國債息仍然強勢，周四紐約10月期金下跌0.68%，報每盎司1896.7美元，連跌第9個交易日。